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Aktüel Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Aktüel

Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yamaç paraşütü, bisiklet turu, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve dalış yapıldı, su altında Türk bayrağı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:48:19 -
Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğada düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Valilik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresince Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla Hasankeyf'te yamaç paraşütü, bisiklet turu, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, dalış, kano ve tekne gezintisi yapıldı, su altında Türk bayrağı açıldı

Etkinliğe katılan Vali Hulusi Şahin, sporcuların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Şahin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl bayram etkinliklerinin de farklılık kazandığını ifade ederek, açık havada ve sosyal mesafenin korunduğu kutlamalara ağırlık verdiklerini belirtti.

Bunun için de en uygun alanın Hasankeyf olduğuna işaret eden Şahin, "Güzel bir hava, çok önemli bir tarihi mekan. Burada sportif etkinliklere katılacağız." dedi.

Gün boyu süren ve renkli anların yaşandığı etkinliklere katılanlar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinliklere Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, kurum temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.


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