Hasan Turan, Babacan’ın kimlerin elinde oyuncak olduğunu açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu ifadeleri kullandı:

Deva Partisi Başkanı Ali Babacan durduk yerde Bayraktar'ı eleştirmedi veya hedef almadı. İlk önce bildiğiniz gibi Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı yaptı. Arkasından kaçak FETÖ'cü hesaplar sosyal medya üzerinden saldırdılar sonra da Ali Babacan ve yardımcılarının iftiralarına başladı.

Bu bile "proje" partilerinin, proje adamlarının kimlerin elinde nasıl bir oyuncak olduğunu, kukla olduklarını göstermektedir.

"BU SORUNUN CEVABI BİZİ BABACAN'IN NEYE HİZMET ETTİĞİNE GÖTÜRÜR"

"ABD, AB ve dünya basınında hayranlık uyandıran, herkesin beğenisini kazanan ve saha da defalarca denenmiş olan savunma sanayimizde çığır açan gelişmelerden kim, neden rahatsızlık duyar acaba? Bu sorunun cevabı bize Babacan'ın kime neye hizmet ettiğine götürür." diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendi açıklamasında da masumane bir kılıfla "rekabet"ten dem vuruyor. Arkasından devlet desteğinin çekilmesini istiyor. Zaten Bayraktar yönetimi bu iğrenç iftirayı yalanladı ve destek almadıklarını açıkladı.

FETÖ'nün ABD içerisinde en büyük destekçisi olan Rubin'in Türk sihalarına ambargo uygulanması çağrısı yapan tweeti ile aynı gün Ali Babacan özelinde Türk muhalefetinin Bayraktar'a saldırması bir tesadüf olabilir mi?

"SEÇİM BU İKİSİ ARASINDADIR"

"Türkiye bu seçimde çok keskin bir viraja giriyor." diyerek son değerlendirmelerini yapan Turan, "Vatanı ve milleti için durmadan, gece-gündüz koşuşturanlarla yapılan her hizmeti geriye götürecek veya durduracak kesim arasında milletimiz seçim yapacaktır. Bunları okuyup görünce siyasetten çok öte insan üzülüyor. Türkiye'yi yönetmeye talip bir insan bunları nasıl söyler? Nasıl bu kadar pervasızca ve düşüncesizce açıklama yapar. Hayret doğrusu." dedi.

Michael Rubin aşağıdaki örneklerde olduğu gibi Türkiye aleyhine onlarca paylaşım yapmıştı.

Haluk Bayraktar'ın paylaşımı da şöyleydi.