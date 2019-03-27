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Hasan Tahsin Gökcan kimdir nereli ve kaç yaşında?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın seçilmesi sonrası Hasan Tahsin Gökcan'ın kim olduğu araştırılıyor. Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hasan Tahsin Gökcan kimdir? Hasan Tahsin Gökcan nereli ve kaç yaşında? Hasan Tahsin Gökcan hangi görevlerde bulundu? İşte Hasan Tahsin Gökcan biyografisi...

27 Mart 2019 Çarşamba 08:43
Hasan Tahsin Gökcan kimdir nereli ve kaç yaşında?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın seçilmesi sonrası Hasan Tahsin Gökcan'ın kim olduğu araştırılıyor. Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hasan Tahsin Gökcan kimdir? Hasan Tahsin Gökcan nereli ve kaç yaşında? Hasan Tahsin Gökcan hangi görevlerde bulundu? İşte Hasan Tahsin Gökcan biyografisi...

Hasan Tahsin Gökcan kimdir?

Çorum'un İskilip ilçesinde 1965'te doğan Hasan Tahsin Gökcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Fındıklı, Tuzluca, Bozüyük Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Gökcan, 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında master yapan Gökcan, Türkiye Adalet Akademisinde 2003 ile 2012 yıllarında hakim-savcı adaylık eğitimi ve meslek içi eğitimi kapsamında eğitici olarak ders verdi.

Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Gökcan'ın, çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış makaleleri ve mesleki konularda kitapları bulunuyor. Hasan Tahsin Gökcan, evli ve iki çocuk babası.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:43
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