Hasan Ruhani'den ABD'ye gözdağı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terörist örgüt" ilan etmesinin propagandadan ibaret olduğunu ve Washington yönetiminin bir adım daha atmak istemeyeceğini söyledi.

Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine eklemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Siyasi slogan ve propagandadan ibaret"

ABD'nin geçen 40 yılda tüm gücüyle İran ve Devrim Muhafızlarına karşı durduğunu ve attığı son adımın da yeni bir şey olmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alması siyasi slogan ve propagandadan ibarettir. Bu adımla psikolojik ve ekonomik açıdan baskı uygulamak istiyorlar." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

ABD'ye gözdağı: Acemilik yapıp bir adım daha...

"ABD yönetimi, attığı sloganların bir adım ötesine geçtiğinde ne gibi musibetlerle karşılaşacağını iyi biliyor. O yüzden acemilik yapıp bir adım daha atmak isteyeceğini düşünmüyorum."

ABD'nin attığı tüm adımların uluslararası kararlara aykırı olduğunu ifade eden Ruhani, "Siz İsrail'de bir kişiye ve partiye destek veriyorsunuz, bunun için de aptalca işlere kalkışıyorsunuz. 'Golan Tepeleri İsrail'indir' diyorsunuz ve Devrim Muhafızlarını terör listesine alıyorsunuz." diye konuştu.