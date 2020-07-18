Hasan Ruhani açıkladı: 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya

Başkent Tahran'daki koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani 30 ila 35 milyon İranlının daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanabileceğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının raporuna göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 25 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığını aktaran Ruhani, "Önümüzdeki aylarda 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya." dedi.

Kovid-19'un risk teşkil etmeyi sürdüreceğini belirten Ruhani, ülkede gelecek aylarda salgın nedeniyle hastaneye yatırılacakların da 2 kat artmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İran'da şu ana kadar 14 bin civarında kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 bin civarında kişinin hastaneye yatırıldığını hatırlatan Ruhani, halka, kurallara uyarak salgınla mücadeleye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.