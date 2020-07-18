  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Hasan Ruhani açıkladı: 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya

Ülkesinde 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 30 ila 35 milyon İranlının daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:27:00 -
Hasan Ruhani açıkladı: 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya

Başkent Tahran'daki koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani 30 ila 35 milyon İranlının daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanabileceğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının raporuna göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 25 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığını aktaran Ruhani, "Önümüzdeki aylarda 30 ila 35 milyon İranlı daha Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya." dedi.

Kovid-19'un risk teşkil etmeyi sürdüreceğini belirten Ruhani, ülkede gelecek aylarda salgın nedeniyle hastaneye yatırılacakların da 2 kat artmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İran'da şu ana kadar 14 bin civarında kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 bin civarında kişinin hastaneye yatırıldığını hatırlatan Ruhani, halka, kurallara uyarak salgınla mücadeleye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında artış
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında artış

Korona Virüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında artış

İngiltere Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ülkeyi karıştıracak koronavirüs kararı
İngiltere Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ülkeyi karıştıracak koronavirüs kararı

Korona Virüs

İngiltere Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ülkeyi karıştıracak koronavirüs kararı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı