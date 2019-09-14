0553 313 94 23

Hasan Özgen Belgesel Filmi gösterimi için Milas’a geliyor

1947 yılında Milas’ta doğan, ağırlıklı olarak belgesel filmler üzerine çalışmalar yürüten, kameraman, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen Hasan Özgen, oğlu Kurtuluş Özgen ile beraber çektiği “Aynı Evin Çocukları” adlı belgesel filmi gösterimi için Milas’a geliyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:03
Hasan Özgen Belgesel Filmi gösterimi için Milas’a geliyor

1947 yılında Milas’ta doğan, ağırlıklı olarak belgesel filmler üzerine çalışmalar yürüten, kameraman, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen Hasan Özgen, oğlu Kurtuluş Özgen ile beraber çektiği “Aynı Evin Çocukları” adlı belgesel filmi gösterimi için Milas’a geliyor.



Milas Belediyesinin katkılarıyla 19 Eylül Perşembe günü Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesinde saat 20’de başlayacak Aynı Evin Çocukları belgeseli, 20. yüzyılın başlarında yaşanan ve siyasal tarihe Balkan Göçleri ve Küçük Asya Felaketi olarak geçen olguların sessiz tanıklarının yaşadığı derin travmaları ele alıyor.


‘Bir evi terk etmek’ aslında neyi terk etmektir? Terk etmek zorunda kaldığımız şey, fiziki bir mekân mıdır sadece? Kimliğin, aidiyet ve ortak kültürlerin yeşerdiği habitattan vazgeçmek zorunda kalan insanların en az iki kuşağını derinden etkileyen bu olgu, belgeselin temel sorunsalını oluşturuyor.


Kameraman, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen gibi bir çok özelliği barındıran Belgesel filmlerin usta ismi hemşehrimiz Hasan Özgen’i Milas’ta ağırlamaktan son derece mutluluk duyacağını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Son çalışması Aynı Evin Çocukları adlı belgesel filmini hep birlikte izlemek için tüm vatandaşlarımızı 19 Eylül Perşembe günü Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnemize davet ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:03
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu’na verilen cezanın gerekçesi açıklandı
    1. Kaftancıoğlu’na verilen cezanın..
    2. Yaralı ibibik kuşu tedavi altına alındı
    3. 12 yılın ardından çatal kaşık tutmanın..
    4. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    5. (Özel) Dünyada nadir görülen..
    6. Otomobil, öğrenci servisine böyle..
    7. Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1..
    8. Sultanbeyli’de aksiyon dolu bir..
    9. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
    10. Kırkağaç'ta kışlada yangın
    11. Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21..
    12. El ele verip sınıfları boyadılar
    13. Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde..
    14. Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
    15. Kantin işletmecilerinden Ataç’a ziyaret
    16. Bekir Pakdemirli sivil havacılığın..
    17. SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti
    18. Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki
    19. 'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır..
    20. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a..
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...