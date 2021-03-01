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Gündem Hasan Mezarcı'dan ilginç paylaşım: İçinizden geldiği...
Gündem

Hasan Mezarcı'dan ilginç paylaşım: İçinizden geldiği...

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski siyasetçi Hasan Mezarcı, takipçilerine ilginç bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 12:11:00 -
Hasan Mezarcı'dan ilginç paylaşım: İçinizden geldiği...

28 Şubat döneminde gördüğü işkenceler sebebi ile akli melekelerini yitiren ve kendisini 'Mesih' ilan Hasan Mezarcı, sene başında yılbaşını kutlarken görüntülenmişti.

Son dönemde ilginç çıkışları ile gündeme gelen Hasan Mezarcı, bu kez takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Kendini Mesih olarak gören Mezarcı, "İyi geceler çocuklar. İçinizden geldiği gibi dua ederek uyuyun. Sizi seviyorum" dedi.

Öldüğü iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı

Hasan Mezarcı önceki hafta kendisi ile ilgili 'öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

"Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, 'Hasan Mezarcı öldü' diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum. Esprili bir şekilde 'Mesihler Ölmez' diye söylüyorum ve espriyle karşılıyorum."

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