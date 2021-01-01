Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!

28 Şubat döneminde gördüğü işkenceler sebebi ile akli melekelerini yitiren ve kendisini 'Mesih' ilan Hasan Mezarcı, yılbaşını kutlarken kaydettiği görüntülerini paylaştı.

'Mesih yılbaşını Düzce'de kutladı'

Mezarcı paylaşımında şu mesajı verdi:

"Dünya, Noel’ini kutladığı Mesih'in aralarında olduğunu bilmese de; Mesih dünya ile birlikte Noel ve yılbaşı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor! Mesih'in şahitleri bu bilinç ve coşkuyla Noel ve yılbaşı kutlamalıdır. Mesih 25 Aralık'ta Noeli İstanbul'da, yılbaşını Düzce'de kutladı."

Öldüğü iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı

Hasan Mezarcı önceki hafta kendisi ile ilgili 'öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

"Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, 'Hasan Mezarcı öldü' diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum. Esprili bir şekilde 'Mesihler Ölmez' diye söylüyorum ve espriyle karşılıyorum."