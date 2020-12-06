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Gündem "Hasan Mezarcı hayatını kaybetti" iddiası
Gündem

"Hasan Mezarcı hayatını kaybetti" iddiası

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. 28 Şubat sonrası işkenceler nedeniyle akli dengesi bozulmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:57:00 - 2020-12-06 22:12:21
"Hasan Mezarcı hayatını kaybetti" iddiası

28 Şubat sonrası işkenceler nedeniyle akli dengesi bozulan ve kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddianın sahibi Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hasan Mezarcı vefat etmiş. Allah rahmet eylesin!'' ifadelerini kullandı.

Hasan Mezarcı'dan açıklama geldi

Bir canlı yayına katılan Hasan Mezarcı, ölmediğini açıkladı. İlginç ifadeler kullanan Mezarcı, canlı yayına çıktı.

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

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Yorumlar

Ziya

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
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ALLAH TAKSİRATINI AFFETSİN

28 ŞUBAT 1997 DARBE SONRASI İŞKENCELERDEN GEÇİRİLEREK AKLINI YİTİREN HASAN MEZARCI KENDİSİNİ MESİH İLAN EDECEK DURUMA DÜŞMÜŞTÜ.ALLAH RAHMET EYLESİN.
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