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Hasan Kesek halterde Türkiye ikincisi oldu

Halter Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Düzceli sporcu Hasan Kesek ikinci oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:18
Hasan Kesek halterde Türkiye ikincisi oldu

Halter Gençler-Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Düzceli sporcu Hasan Kesek ikinci oldu.


Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz Şehitleri anısına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen halter şampiyonasına 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın önderliğinde şampiyonaya katılan Hasan Kesek, Türkiye ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. Şampiyonaya 40 ilden 130’u kadın toplam 400 sporcunun katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:18
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