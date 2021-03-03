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Yerel Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Yerel

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi açıkladığı bölümlerine genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 15:33:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre müracaat  edecek  adayların;  Hasan  Kalyoncu  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve Atanma    Yönergesinde    (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler)    belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.

Adaylar 03.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde hazırladıkları belgelerle birlikte şahsen  veya  posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise   ilgili   Fakülte   Dekanlığına   olmak   üzere)   başvuruda bulunabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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