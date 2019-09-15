Hasan Hüseyin Acar: “Denizlispor’u yenerek 3 puan alacağız” İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, gelecek haftalardan umutlu.

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, gelecek haftalardan umutlu.

Dün oynanan Antalyaspor maçında sahaya ilk on birde çıkan Hasan Hüseyin Acar, maç sonrası açıklamasında “Güzel bir mücadele oldu ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında toparlandık. Devre arasında güzel konuşmalar yaptık, ama ikinci yarıya kötü başladık sonra beraberliği yakaladık. 1 puan alabildik. 1 puan da iyi. Haftaya Denizlispor’u yenerek ilk 3 puanımızı almalıyız. Yeni bir takımız. Toparlanacağız inşallah” dedi.

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