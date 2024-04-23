  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Bu vazifeyi kabullendim' dedi! İsmailağa cemaatinin yeni lideri olarak açıklandı

İYİ Parti’de büyük rezalet patlak verdi! O gelişmeyi duyan, kulaklarına inanamadı

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf

Bahçeli, o sözlerine çok sert tepki göstermişti! Bakan Şimşek’ten flaş açıklama geldi

Saatlerdir devam ediyor! Ekrem’den kesintisiz çile

Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

AK Parti’den, seçim sonrası olay hamle! İşte AK Parti bu

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı! ''Arap Birliği harekete geçmeli''

Dikkat buyurun domates, patates demiyoruz! İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!
Gündem Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi!
Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 16:00:00 -

İsmail Cemaati'nin vefat eden şeyhi Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) son yolculuğuna uğurlanıyor.

93 yaşında Hakk'a yürüyen Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sakızağacı Şehidliği'ne defnedilecek.

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü
Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü

Gündem

Son dakika! Hasan Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu
Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu

Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze programı belli oldu

Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!
Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!

Gündem

Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!

Nuri Karahasanoğlu'ndan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı
Nuri Karahasanoğlu'ndan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı

Gündem

Nuri Karahasanoğlu'ndan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı

Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çirkin paylaşımlar! Yazıklar olsun...
Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çirkin paylaşımlar! Yazıklar olsun...

Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra çok çirkin paylaşımlar! Yazıklar olsun...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hasan Efendi için taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hasan Efendi için taziye mesajı

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hasan Efendi için taziye mesajı

TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı
TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı

Gündem

TBMM Başkanı'ndan Hasan Efendi için taziye mesajı

Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi
Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi

Gündem

Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi

Hasan Efendi Hazretleri yarın defnedilecek! İsmailağa'dan hanımlara önemli uyarı
Hasan Efendi Hazretleri yarın defnedilecek! İsmailağa'dan hanımlara önemli uyarı

Gündem

Hasan Efendi Hazretleri yarın defnedilecek! İsmailağa'dan hanımlara önemli uyarı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı

Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23