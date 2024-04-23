Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi!
İsmail Cemaati'nin vefat eden şeyhi Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) son yolculuğuna uğurlanıyor.
93 yaşında Hakk'a yürüyen Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sakızağacı Şehidliği'ne defnedilecek.
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Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!