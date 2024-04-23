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Gündem Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimine Cübbeli Ahmet Hoca da katıldı!
Gündem

Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimine Cübbeli Ahmet Hoca da katıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 18:54:00 -
Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimine Cübbeli Ahmet Hoca da katıldı!

İsmailağa Cemaati şeyhi Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine Cübbeli Ahmet Hoca da katıldı.

Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için Fatih Camii'nde İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sakızağacı Şehitliği'ne defnedildi.

Cübbeli Ahmet Hoca da Fatih Camii'ndeki cenaze merasimine katıldı.

Sosyal medya hesabından, "Cübbeli Ahmet Hoca, Hasan Efendi Hocamızın cenaze namazına katıldı." mesajını paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, şu fotoğrafları paylaştı:


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