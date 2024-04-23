Hasan Efendi Hazretleri'ni (k.s.) on binler uğurladı! Devlet erkanından taziye mesajları

Haber Merkezi

Türkiye’nin dört bir yanından insanların adeta İstanbul’a aktığı Fatih Camii’ndeki cenaze töreninde on binlerce mü'min birlikte saf tuttu. Ömrü İslam’a hizmetle geçen ve sırat-ı müstakim üzere bir hayat süren İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hocaefendi'nin aziz naaşı, ikindi namazına müteakiben Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazın ardından Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma eski Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Meclis eski Başkanı İsmail Kahraman ile devlet erkânı, birçok üst düzey bürokrat ve İsmailağa Cemaati müntesipleri, muhibbanı katıldı.

Camiye akın eden insanlar nedeniyle caminin içi ve avlusu hınca hınç doldu. Öte yandan Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatının ardından İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri Fikri Doğan oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vasiyeti ile cemaatin başına geçen Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatı sonrası devlet erkânından taziye yağdı. Cenaze törenine katılarak Hasan Kılıç Hoca’nın tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık. Rabb’im, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Talebelerine başsağlığı mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için yayımladığı başsağlığı mesajında, “Mutasavvıf, alim, arif Hasan Kılıç Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını alî eylesin” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi’ye Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da “İslam’ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendinin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun.” mesajını paylaştı.

'Makamı âlî olsun'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ülkemizin manevi önderlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hazretlerinin halefi, tasavvuf ve ilim ehli Hasan Kılıç Hocaefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, talebelerine ve muhibbanına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun” açıklamasında bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise taziye mesajında, “Ömrünü ilme ve irşad faaliyetlerine vakfeden İsmailağa Cemaatinin Şeyhi Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Fikri Doğan Hocaefendi kimdir?

Cenaze namazı sonrası İsmailağa Camii imamı Salih Topçu tarafından yapılan açıklamada, Hasan Kılıç’ın vefatının ardından yerine cenaze namazını kıldıran Fikri Doğan Hoca'nın “halife” olarak tayin edildiğini açıkladı.

Fikri Doğan Hocaefendi Trabzon'da dünyaya geldi. Doğup büyüdüğü bölgede İslami İlimler eğitimi aldı.

Merhum Mahmut Efendi Hazretleri (k.s.) ile askerlik çağından önce genç yaşta tanıştı. Askerlik sürecini Mahmut Efendi Hazretleri (k.s.) ile birlikte tamamlayan Fikri Doğan Hocaefendi, Mahmut Efendi Hazretleri'nin (k.s.) yanından hiç ayrılmadı. Çok uzun bir süre kendisiyle hem ilmi hem de irşadi faaliyetlerine devam etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar imamlık hizmeti veren Fikri Doğan Hocaefendi, İsmailağa Camii'nde de imamlık yaptı.

Fikri Doğan Hocaefendi'nin İsmailağa Cemaati'ne ait Siraç Yayınevi’nde görev yürüttüğü biliniyor. Doğan Hocaefendi'nin bu yayınevinden çıkan Delîlü's-Salikîn Siracü'l-Müttakîn Tercümesi isimli kitabı bulunuyor.