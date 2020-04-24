Hasan Cemal'den sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına destek

yeniakit.com.tr Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna son vermek amacıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarına karşı çıkmasıyla bilinen T24 yazarı Hasan Cemal, şimdi de sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına destek çıktı.

Sözde 'Ermeni soykırımı' palavrasıyla ilgili tweet atan Cemal, "Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.

İşte o skandal tweet:

Hasan Cemal'e sosyal medyada gelen tepkiler ise şöyle:

@CumhurFrankfurt: Tebrik ederim, Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan bile erken davrandınız.

@Gurbuz_KARAKUS: Ermeni kardeşiniz de, Türk düşmanınız mı? Esas katledilen Müslüman Türkler değil mi? Bu nasıl bir anlayıştır?..Tarihi belgeler ortada iken!..

@bilkan1169: Ben Canan’ı bekliyordum önce ama bu ara takiye yapıyor. Yoksa kimseye kaptırmazdı ilk sırayı @Canan_Kaftanci dimi?

Öcalan'la görüşmüş, Karayılan ile röportaj yapmıştı

Cemal, geçmişte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüş, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Murat Karayılan ile de röportaj yapmıştı.