Hasan Cemal, "b.k çukuru"ndan ses verdi! Erdoğan'ın seçimi kazanması, Türkiye'yi 'cehennem çukuru'na yuvarlarmış

Kandil’de PKK’lı alçaklarla kol kola girip, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde poz veren terörist yardakçısı Hasan Cemal, kendi yuvarlandığı "b.k" çukurunu görmeyip, "Erdoğan'ın bir kez daha seçim kazanması, Türkiye'yi 'cehennem çukuru'na yuvarlar" herzesini yumurtladı. Geçmişte teröristlerden “gerilla”, leşlerinden ise “şehit” diye bahseden Cemal, Soros'un fonladığı t24'teki yazısında özetle şu zırvaları tekrarladı:

"Erdoğan'a hayır, Kılıçdaroğlu'na evet sloganlarıyla dolduralım meydanları...

En geç altı ay içinde seçim var; buna kader seçimi, medeniyet seçimi, ölüm kalım seçimi diyebilirsiniz...

Kader seçimi...

Medeniyet seçimi...

Ölüm kalım seçimi...

Birini ya da hepsini tercih edebilirsiniz.

Böyle bir hayat memat seçimine

doğru hızla yol alıyoruz.

En geç altı ay sonra meydanlara

seçim sandıkları konulacak.

Bekir Ağırdır'ın deyişiyle,

umutlarımızı çocuklarımıza miras

bırakmak istemiyorsak,

Erdoğan'a hayır,

Kılıçdaroğlu'na evet

diye sloganlar atarak

hep birlikte yola çıkalım.

Hep birlikte ayağa dikilip,

Kahrolsun istibdat

yaşasın hürriyet

diye haykıralım.

Bu seçim, "normal zamanlar"ın

seçimi değil çünkü.

Erdoğan'ın değirmenine

su taşıyacak tavırlardan kaçınalım.

Çok iyi düşünün.

Erdoğan'ın bir kez daha seçim kazanması,

Türkiye'yi "cehennem çukuru"na yuvarlar;

Türkiye'yi bugünkünden

bin beter daha kötüye götürür.

Ülkeyi aydınlığa çıkaracak ilk adım,

Erdoğan'ı seçim sandığında

halkın oylarıyla yenmektir.

Bu bir önkoşuldur.

Tünelin ucundaki ışık

ancak böyle yanar.

Özgürlük, hukuk, adalet

diyorsak, bu kutsal değerlerin sıcaklığını

hissetmek istiyorsak,

ve "demokrasinin kucaklayıcılığı"na

sığınarak yaşamaktan yanaysak,

var gücümüzle Erdoğan'a hayır diye

haykırarak seçim meydanlarını

doldurmalıyız.

Altı yaşındaki kız çocukları

tecavüze uğramasın,

hapishaneler boşalsın,

mahkeme kapıları tenhalaşsın

istiyorsak, sürgündekilerin evlerine

dönmelerinden, sürgün acılarının

sona ermesinden yanaysak,

insan hakları diyorsak

başka çaremiz yok.

Saray iktidarı son bulmadan,

"tek adam rejimi"nin

temel taşları sökülmeden,

yargı bağımsız olmadan,

kuvvetler ayrılığı kurulmadan,

"bağımsız ve özgür medya"ya

kavuşmadan Türkiye düzlüğe çıkamaz.

Erdoğan'a hayır,

Kılıçdaroğlu'na evet

diyerek yeni yılınızı kutluyorum."