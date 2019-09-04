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Hasan Çavuşoğlu: "Milli araya lider girmemiz bizim için güzel bir duygu"

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda 3 maçta topladığı 9 puanla lider olan Alanyaspor’da Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Takımlar için sezon başı, inişli çıkışlı grafik olacaktır.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:01
Hasan Çavuşoğlu: "Milli araya lider girmemiz bizim için güzel bir duygu"

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda 3 maçta topladığı 9 puanla lider olan Alanyaspor’da Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Takımlar için sezon başı, inişli çıkışlı grafik olacaktır. Bazı takımlar iyi bazıları da kötü başladı ama bunlar kötü başlayanlar için kötü gidecek diye bir şey yok. Bugüne baktığımızda da milli maç arasına lider girmemiz bizim için güzel bir duygu" dedi.


Alanyaspor, ligde oynanan 3 maçta 9 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu. Ligin ilk maçında İstiklal MobilyaKayserispor deplasmanından 86. dakikada Papis Cisse’nin golüyle galip ayrılan turuncu-yeşilliler, 2. haftada evinde Kasımpaşa’yı 4-1’lik farklı skorla mağlup ederken, deplasmanda oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-2’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’de lider konumuna geldi.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig’de 4 sezondur mücadele ettiklerini aktardı. Lig sıralamasından lider konumda olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Güzel bir şey ama çok abartılacak ve büyütecek bir şey yok. Daha 3 maç oynadık ve geride 31 maç var. Geçen yıl ilk 3 hafta mağlup başlamıştık. Bu kez 3 maç galip geldik. İyi başlamanın elbette avantajları oluyor. Lider olmak da daha güzel bir şey, burada taraftarlarımızın da mutlu olması önemli. Takımlar için sezon başı, inişli-çıkışlı grafik olacaktır. Bazı takımlar iyi bazıları da kötü başladı ama bunlar kötü başlayanlar için kötü gidecek diye bir şey yok. Bugüne baktığımızda da milli maç arasına lider girmemiz bizim için güzel bir duygu" dedi.



"O günkü takımada 10-15 dakika ayırın"


Alanyaspor’un bu başarısının TV’ler de fazla yer almadığına değinen Çavuşoğlu, "Büyük takımların milyonlarca taraftarları var. Reytingleri var. Biz buna saygı duyuyoruz ama şunu da söylüyoruz. 2-3 saat program yapıyorsan büyük takıma, o günkü takımada 10-15 dakika ayırın. Bizim gibi takımlarda güzel bir başarısı varsa, büyük takımı yendiyse bahsedilmesi gayet güzel olur, maalesef bu da çok fazla olmuyor" diye konuştu.



"Sezon kampı başlamadan kilit noktalara hızlı bir şekilde transferleri yaptık"


Transferleri de değerlendiren Çavuşoğlu, "Özellikle mevkiler belli, giden oyunların yerine gelenler mutlaka olacak. Bizde eksik mevkiler belliydi. Yedek kulübesi zayıf görünüyordu. Alacağımız transferlerin nereden olacağı belliydi. Sezon kampı başlamadan kilit noktalara hızlı bir şekilde transferleri yaptık. Daha sonra alternatif ve genç kadrodan transferler oldu" şeklinde konuştu.



"Şehrin kombine alarak takıma sahip çıkması gerekiyor"


Alanyaspor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada seyirci azlığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, "Devamlı maçlara gelen taraftar grubumuz var. Onların desteğini görüyoruz. Bugüne kadar gelen gerçek taraftar belli, onlara teşekkür ediyorum. Şehir olarak sahiplenmesi lazım ama maalesef bunu beceremedik. Ne çalışmalar yaptıysak insanların içinde olacak. Şehirdeki futbol takımını destekleme duygusunu söylenerek değil insanların kendisini görebilmesi lazım. Maça gitmese de kombine alması lazım. Dünya liglerinde bir çok yerinde herkes o şehrin futbol takımına durumuna bakıyor. Şu aralar milli maç arası var. Bu aralar herkes Alanyaspor’a bakacak. Alanyaspor ligin zirvesinde ve bu bir tanıtımdır. Düşersin kalkarsın olacak şeyler. Ben Alanya’nın tanıtımına bakıyorum şehrin de böyle düşünmesi lazım. Kombine alarak takıma sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Turuncu-yeşilli ekip, 2 haftalık milli aranın ardından evinde ligin 3. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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