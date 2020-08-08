Hasan Ali Kaldırım hangi takıma gidecek? Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrıldı mı?
Fenerbahçe oyuncusu Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrıldığını son dakika olarak resmen açıkladı. Fenerbahçe’de takımında bu sezon 20 maçta oynayan Hasan Ali Kaldırım, 4 asistle sahada top koşturdu. Peki Hasan Ali Kaldırım hangi takıma gidecek? Hasan Ali Kaldırım son dakika transfer haberi.
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Hasan Ali Kaldırım sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Fenerbahçe Kulübüyle yollarını ayıran Hasan Ali Kaldırım’ın Başakşehir ile görüşmeler yaptığı ve yeni sezonda Başakşehir renklerine katılacağı söyleniyor.
2012-2013 sezonu başında Fenerbahçeye 3.750.000 Euro karşılığında transfer olmuştu. Hasan Ali Kaldırım 2015-2016 sezonunda ilk asistini Süper Lig’in ilk haftasında Kadıköy'de Eskişehirspor ile oynadığı maçta gerçekleştirmişti.