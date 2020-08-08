  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren milli futbolcu: - "2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram, 8 yılın ardından sona erdi. Toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:28:03 -
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'ye veda etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayımlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Büyük Fenerbahçe camiasına... 2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram, 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor'dan gelip, toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımda forma giydiği 8 sezonda birer kez lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hasan Ali Kaldırım, şu görüşlerini aktardı:

"Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutmayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele, kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum."

Fenerbahçe taraftarına da seslenen Hasan Ali Kaldırım, "Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubukluyu giyebilmek için, her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak, bu formaya, arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ve Mısır arasında yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Yunanistan'ın Türkiye'nin ekonomisine darbe vurmak için yeni bir hamle yaptığı bildirildi. Sınır kapılarını gece saatlerinde kapatacak olan ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı