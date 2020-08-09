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Spor

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de kendisinden beklenilen performansı bir türlü veremeyen Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:07:00 -
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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