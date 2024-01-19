Hasan Akgün’ün ‘Büyük çekmeçesi’ açıldı! CHP'li belediyeye operasyonda dehşete düşüren ayrıntılar!

Mali polis tarafından CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında imardan sorumlu başkan yardımcısı Nuraydın Sak, Gül İnşaat’ın sahibi Metin Gül’ü belediye çalışanları ve yapı denetim firma yetkilileri bulunuyor. MedyaRadar, soruşturmanın en önemli isimlerinden olan Nuraydın Sak’ın geçmişiyle ilgili dosyaları açıklıyor.

2011’DE RÜŞVETTEN TUTUKLANDI!

Başkan Hasan Akgün’ün adeta sağ kolu olan Nuraydın Sak, neredeyse 20 yıldır belediyenin imar işerinden sorumlu olan kişi. Eresin Grup tarafından Büyükçekmece’de yapılan Eresin Life projesiyle ilgili Yolsuzlukla Mücadele Derneği 2010 yılında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eresin firmasının Büyükçekmece Belediyesi’nden aldığı ruhsatın 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden önce verilmiş gibi düzenlendiği belirlendi. Geçmişe dönük hazırlanan ruhsatla inşaata başlayan inşaat şirketi eski imar yasalıyla fazladan binlerce metrekare inşaat yaptı. Savcılık talimatıyla 2011 yılında belediyeye operasyon yapıldı. Nuraydın Sak o dönem de bir sabah operasyonuyla gözaltına alınıp, ardından Eresin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bircan Eresin’le birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN SONRA DA O KOLTUĞA OTURDU

Sak, cezaevinden çıktıktan sonra da koltuğunda oturmaya devam etti. Aynı soruşturmada tutuklanan Eresin Life Center projesinin yapı denetim sorumlusu Levent Öztürkçine, 2023 yılında avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu: Eresin Life projesine İmar Barışı sonrası kaçak yapıların yapıldığına dair savcılığa yapılan suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi: ‘Kaçak yapı yapıldığına dair 7 adet ihbar dilekçesi vermiştir. Dilekçelere ek fotoğraflar, uydu görüntüleri ile somut olarak kaçak inşaat yapıldığına dair belge ve bilgilerle resmi makam olan Büyükçekmece Belediye Başkanlığını kaçak inşaat konusunda tam 3 yıl 24 gün boyunca işlem yapmaya görevini yapmaya davet etmiş ve bu 7 ihbar dilekçesine somut olarak kaçak inşaatın yapıldığına dair fotoğraflara rağmen bir kamu kurumuna yakışmayacak üslup ve tarzda "mahallen yapılan tetkikte herhangi bir inşai faaliyete rastlanmamıştır” denildi.

SAVCILIK DAVA AÇTI!

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, 29 Ağustos 2023 tarihinde Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar Şehircilik Müdür Vekili Abdurrahim Çakır, İnşaat Mühendisi Emre Kekeçoğlu, Mimar Samet Sever, İnşaat Mühendisi Ezgi Keskin ile İskender Eyüp Ekiz hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan 3 aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Sak’la birlikte dava açılanlardan olan belediye çalışanı Abdurrahim Çakır dünkü polis operasyonuyla gözaltına alınan isimlerden biriydi.