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Gündem Hasan ağabey vefatının 6. yılında rahmetle anıldı... İşte programa damga vuran o video
Gündem

Hasan ağabey vefatının 6. yılında rahmetle anıldı... İşte programa damga vuran o video

Usta kalem Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezi'nde bir anma programı düzenlendi. Programda Hasan Karakaya'nın mücadelesini anlatan bir videoya da yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 18:51:00 - 2021-12-31 19:46:08

Türk medya tarihine damga vuran Yeni Akit Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni merhum Hasan Karakaya, vefatının 6. yılında rahmetle anıldı.

Usta kalem Hasan Karakaya için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde bir anma programı düzenlendi.

Anma töreninde Hasan Karakaya'nın mücadelesini anlatan bir videoya da yer verildi.

Videoda, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş'ın Hasan Karakaya hakkındaki görüşlerine yer verildi.

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