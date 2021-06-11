Hasan Adır kimdir? Hasan Adır öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır’ın etkisiz hale getirilmesinden sonuna bir son dakika müjdeli haber daha geldi. MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK Süleymaniye sorumluluğunu yapan Adır'ı hedef listesine aldı. MİT’in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist Hasan Adır NTERPOL tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyordu.

Bölücü terör örgütünün sözde üst düzey kadrolarına yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiren MİT, bu kez bir süredir takip edilen KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır'a yönelik operasyon düzenledi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Salih Cizre" kod adlı Adır, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.

Adır'ın faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi. Daha önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Adır'ın, 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Hasan Adır kimdir?

Terörist Adır'ın, faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu 'Dr. Hüseyin' kod adlı Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olduğu öğrenildi. Adır'ın 2010 yılında PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, burada da benzer faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.