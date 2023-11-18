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Dünya Harvard'daki yahudiler Gazze için ayaklandı! Üniversiteyi işgal ettiler
Dünya

Harvard'daki yahudiler Gazze için ayaklandı! Üniversiteyi işgal ettiler

Yeniakit Publisher
2023-11-18 07:33:00 -
Harvard'daki yahudiler Gazze için ayaklandı! Üniversiteyi işgal ettiler

ABD'deki Harvard Üniversitesinde faaliyet gösteren "Filistin İçin Harvard Yahudileri" öğrenci topluluğu, kampüste düzenledikleri gösteride, üniversitelerinden Gazze'de ateşkes çağrısı yapmasını talep etti.

Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentindeki Harvard Üniversitesinin 1873'ten beri yerel yayın yapan The Crimson gazetesinin haberine göre, kampüs meydanında bir araya gelen öğrenciler, üniversitenin ilk taş yapısı olarak da bilinen tarihi binaya girdi.

Harvard Koleji Dekanı Rakesh Khurana, kampüs meydanına gelerek, öğrencilere "disiplin işlemleri yürüten Yönetim Kurulu ile karşı karşıya gelmeden binadan ayrılma fırsatı" sundu.

Protestoya katılan öğrencilerden Crimson dergisi editörü Maya M. F. Wilson, grubun binayı terk etmesi için Khurana'ya, öğrencilerin talebine yazılı yanıt, Rektör Claudine Gay ile görüşme ve öğrencilerin disipline gönderilmeyeceğinin garanti edilmesi şeklinde 3 şart koyduklarını belirtti.

Wilson, Khurana'nın "bu şartları kabul edemeyeceğini" söylediğini aktardı.

Topluluğun talepleri arasında, Harvard yönetiminin derhal ateşkes çağrısı yapması, kampüste İslam karşıtlığının varlığına ilişkin araştırma komitesi kurulması ve üniversiteden siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığını savunan bir açıklama yapılması yer alıyor.
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Perşembe gecesinden cuma sabahına kadar kampüsteki tarihi binada protestolarını sürdüren öğrencilerden birisi, talepleri yerine getirilene kadar binayı terk etmeyeceklerini duyurdu.

Topluluk üyesi Julia K. Pastreich de "Kampüste siyonist karşıtı ve siyonist olmayan Yahudilerin de var olduğunu göstermek için buradayız, biz şu anda yönetim tarafından temsil edilmiyoruz." dedi.

John Harvard heykeli önünde miting düzenlendi

Üniversitedeki çeşitli fakültelerden öğrencilerin destek verdiği, ateşkes talebiyle düzenlenen protestolar kapsamında, kampüste bulunan John Harvard heykeli önünde de miting yapıldı.

Mitinge katılan tarih profesörü Walter Johnson, burada yaptığı konuşmada, ifade özgürlüğü kavramının hiçbir zaman Filistin hakkındaki olaylarda geçerli olmadığı eleştirisinde bulunarak, "Üniversitelerimizdeki ifade özgürlüğü hakkındaki tartışmalar her zaman Filistin konusu devre dışı bırakılarak yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Harvard Filistin Dayanışma Komitesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "Son 8 saattir yoğun polis denetimindeki üniversite meydanına yerleşen Filistin İçin Harvard Yahudileri üyelerimiz ve müttefiklerimizle sarsılmaz bir dayanışma içindeyiz. Harvard'ın derhal ateşkes çağrısında bulunmasını, İsrail'e desteğini çekmesini ve bir komite kurmasını talep ediyorlar." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ekimde de üniversite kampüsünde protesto edilmiş ve gösterilere 1000'den fazla öğrenci katılmıştı.

Öğrencilerin talepleri karşılanana kadar terk etmeyi reddettikleri tarihi bina, 1969'da ABD-Vietnam Savaşı'nı protesto eden Harvard öğrencilerinin de hedefi olmuş ve gösterilerin ardından çıkan olaylarda 250 ila 300 öğrenci tutuklanmıştı.

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