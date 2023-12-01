Harvard'a konu olmuştu! İzmirli dev firma iflas etti

Kurucuları arasında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu gibi çok sayıda iş insanının olduğu ve 2001 yılında yaşadığı mali krizn ardından TMSF tarafından el konulan EGS Holding iflasını verdi. Şirketin hızla büyümesi dünyanın en köklü üniverstelerinden Harvard’da ders konusu olmuştu.

Türkiye'nin dev holdinlerinden EGS iflas etti. EGS Holding'in kuruluşundan itibaren hızlı yükseliği Harvard'da ders konusu olmuştu

Egedesonsöz'den Metehan Ud'un haberine göre, İzmir’de 1993 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapılması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kısa sürede holdingleşti.

1993 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapmak amacıyla kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, kısa sürede holdingleşerek büyük bir başarı elde etti. 1997 yılında ise Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan ve Ali İhsan Kasapoğlu gibi iş insanlarının katılımıyla EGS Holding kuruldu. Holding, kendi adıyla bir banka da kurarak bankacılık sektörüne de girdi.

Ancak hızla büyüyen holding, 2001 yılındaki ekonomik krizden etkilenerek mali sorunlar yaşamaya başladı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi kararını aldı. Ardından EGS Holding şirketlerinin yönetimi de fona geçti.

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EGS Holding'in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları uzun bir süre anlaşma yapamadı. Bu anlaşmazlık, holdingin küçük ortaklarının ve borsada hisselerini alan yatırımcıların mağdur olmasına neden oldu.

EGS Holding'in hızla büyümesi, bir dönem dünya genelinde de ses getirmişti. Holdingin başarısı, Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu.

İFLASIN VERİLDİĞİ AÇIKLANDI

İzmir’in ilk AVM’si Karşıyaka’da Ege Park Mavişehir Alışveriş Merkezi, EGS Holding tarafından kurulmuştu.