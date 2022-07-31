HIV ile mücadelesinin ardından koronavirüse yakalanan Harun Tulunay ardından da maymun çiçeği sebebiyle tedavi gördü. Dünyanın konuştuğu Türk, Harun Tulunay'ın kim olduğu nerede yaşadığı ve sağlık durumu araştırılıyor.

Harun Tulunay kimdir nerede yaşıyor? Harun Tulunay iyileşti mi?

Harun Tulunay maymun çiçeği sebebiyle 11 gün hastanede tedavi gördü. 3 hafta boyunca da karantinada kalan Harun Tulunay'ın hastalığı atlattığı belirtildi. İngiltere'de yaşayan ve üç ciddi hastalıktan da kurtulan Harun Tulunay'ın durumunu tüm dünyanın dikkatini çekti.

35 yaşındaki Harun Tulunay, 2015 yılında İngiltere'ye yerleşti. Tulunay, "Haziran'ın başında yüksek ateş ve aşırı üşüme, titreme, ter boşalması, lenf bezlerimde şişme ile hastalandım. Bir hafta boyunca atelim hiç düşmedi. Daha sonra tükürüğümü dahi yutamayacak hale gelince hastaneye yatırdılar. 3 gün sonra da test sonucum pozitif geldi. Dört duvar bir hastane odası, camı bile açılmıyor. Doktorlar içeriye girerken yüksek korunma tulumları giyiyor, giriş çıkışta sizin dokunduğunuz hiçbir şeye dokunulmuyor, odanıza giren hiçbir şey tekrar dışarı çıkamıyor. Tek gördüğünüz şey doktorlarınızın o koruma tulumları içindeki iki gözü. Tabii ki ürkütücü bir durum. O günlerde buradaki (Türkiye'deki) arkadaşlarımı arayıp ağlıyordum, acaba ölüyor muyum ben? Hiçbir şey iyiye gitmiyor, ne oluyor diye aşırı bir endişe hali yaşıyordum” dedi.

HIV pozitif teşhisi alması da dahil, yaşadığı hiçbir deneyimin buna benzemediğini vurgulayan Tulunay, hastalığın yarattığı belirsizlik yeterince kötüyken, bir de üstüne damgalanarak yaşamanın çok daha sarsıcı olduğu ifade etti.