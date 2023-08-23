Harşit Çayı'ndaki bütün balıklar öldü

Gümüşhane’de Harşit Çayı’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple toplu balık ölümleri meydana geldi. Binlerce balığın öldüğü Harşit Çayı balık mezarlığına döndü.

Kentte, Hasanbey ve Özcan Mahallesi’nde Harşit Çayı güzergâhı boyunca yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor.

Önceki yıllarda da toplu balık ölümlerinin meydana geldiği çay üzerinde bu yıl büyük oranda artış gösteren ölümler nedeniyle Harşit Çayı adeta balık mezarlığı haline geldi.

Binlerce balığını bir gün içerisinde öldüğünü söyleyen çevre sakinleri ise olayın sebebinin araştırılmasını istiyor.

Bölgede yürüyüş yaptığı esnada balık ölümlerini fark ettiğini söyleyen Altan Gümüşhaneli, “Ben dün sabah yürürken denk geldim çok fazla yoktu. Akşam aynı güzergâhta yürürken daha fazlasını gördüm. Bu olay belirli bir noktadan sonra meydana geliyor çünkü şu an bulunduğumuz noktada balıklarda bir sorun yok. Bu aralıkta bir kanalizasyon mu karıştı ne oldu bilmiyorum. Harşit Çayı üzerinden bahçesini sulayan vatandaşları da uyardım, burada bir zehirlenme durumu olabilir sebzelerinizi sulamayın siz de sağlık yönünden olumsuz etkilenirsiniz dedim. Çok fazla ölüm var binlerin çok çok üzerinde. Bu suda yaşayan sazanlar zaten çok temiz suda değil kirli sularda yaşayabilen balıklar. Suda oksijenin azaldığından dolayı balıkların öldüğünü söyleyenler var fakat burada da aynı oksijen var orada da bu balıklar bir kepçe suda bile yaşayabiliyorlar, bunun başka bir sebebi var. Yetkililerden bunun araştırılmasını istiyorum, bu çok sağlıksız bir durum bu dereden balık tutup yiyenler de oluyor insan sağlığı da etkilenmeden bir şey varsa önüne geçilmesi gerekiyor” diye konuştu.



“Harşit Çayı’nda canlı bir tane balık kalmadı, hepsi ölü”



Önceki yıllarda da balık ölümlerinin yaşandığını fakat bu yıl ölümlerin bu yıl büyük oranda artış gösterdiğini ifade eden Özcan Mahallesi sakini Uğur Karakelle, “Dün sabah bunlar canlıydılar, bugün hepsi ölü. Dün öğleden sonra başladı bu durum, bu sabah itibariyle canlı bir tane yok. Saymakla tespit edemezsiniz bunu mümkün değil, yazık günah. Dün balıklarda hiçbir şey yoktu yüzüyorlardı, akşam itibariyle ölümler başladı bu sabah itibariyle de canlı bir tane balık kalmadı hepsi ölü vaziyette” dedi.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gerekli inceleme ve çalışmaları başlatarak hem balıklardan hem de sulardan örnekler alarak tahlile gönderdi.