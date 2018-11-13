Harry Kewell'ın görevine son verildi
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Kewell'ın, Notts County takımındaki teknik direktörlük görevine son verildi.13 Kasım 2018 Salı 19:11
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County tarafından yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen 40 yaşındaki Harry Kewell'ın, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.
Sezon başında Notts County ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kewell, takımının başında çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. İngiltere ekibi, alınan kötü sonuçlar neticesinde küme düşme hattına geriledi.
Galatasaray'da 2008-2011 yıllarında forma giyen Harry Kewell, daha önce Watford'un genç takımı ile İngiltere ekibi Crawley Town'u çalıştırmıştı.
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