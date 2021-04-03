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Dünya Harris’ten gerçek başkan benim pozu!
Dünya

Harris’ten gerçek başkan benim pozu!

Amerika’da Joe Biden, Beyaz Saray’daki ilk kabine toplantısını gerçekleştirirken ortaya çıkan görüntü, seçim sonrasındaki iddiaları güçlendirecek tarzdaydı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 10:17:00 -
Harris’ten gerçek başkan benim pozu!

 Münübe Yılmaz 

Senato’ya da kabinesini “rekor sürede” onayladığı için teşekkür eden Biden, bakanlarından Amerikan mallarına ağırlık vermelerini istedi.

Toplantının ardından kabine üyeleri, sosyal mesafeli fotoğraf çektirirken Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması dikkat çeken bir detay oldu. Biden’ın görevi 2 yıl içerisinde bırakacağı iddiaları fotoğraftaki Harris’in duruşuyla bir defa daha alevlendi.

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