Harris’ten gerçek başkan benim pozu!

Münübe Yılmaz

Senato’ya da kabinesini “rekor sürede” onayladığı için teşekkür eden Biden, bakanlarından Amerikan mallarına ağırlık vermelerini istedi.

Toplantının ardından kabine üyeleri, sosyal mesafeli fotoğraf çektirirken Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması dikkat çeken bir detay oldu. Biden’ın görevi 2 yıl içerisinde bırakacağı iddiaları fotoğraftaki Harris’in duruşuyla bir defa daha alevlendi.