Harran Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlar

Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları, başarı sırası, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020 taban puanları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite taban puanları ve kontenjanları. ÖSYM, dün yayınladığı YKS tercih kılavuzu ile birlikte, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını açıkladı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada Şanlıurfa Harran Üniversitesi olacak olan öğrenciler Harran Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte Harran Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.

Harran Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları

Harran Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları