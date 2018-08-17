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Harp Akademileri davasında flaş karar! Sanıklara ceza yağdı

Harp Akademileri'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 35 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:52
Harp Akademileri davasında flaş karar! Sanıklara ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın 142 sayfalık kararı yaklaşık 2 saatte okudu.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor.

Mahkeme heyeti, 23 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 10'u farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.
Ayrıca bazı sanıklar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "haksız arama", "nitelikli yağma" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşmada, firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici'nin dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:52
  1. İstanbul
  2. Harp Akademileri Davası
  3. mahkeme kararı
  4. hapis cezası
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. FETÖ
  7. 15 Temmuz darbe girişimi

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