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Aktüel Hareket halindeki araç yandı
Aktüel

Hareket halindeki araç yandı

Eskişehir'de hareket halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 23:01:00 -
Hareket halindeki araç yandı

Eskişehir'de hareket halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokağı'nda su dağıtımı yapan Cihan Yolal idaresindeki 26 AAH 280 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi.

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı araçtaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aracın yanma anı ve bu sırada meydana gelen patlama, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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