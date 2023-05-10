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Sağlık Hareket ederken güçlük mü çekiyorsunuz? Sorun bu hastalık olabilir
Sağlık

Hareket ederken güçlük mü çekiyorsunuz? Sorun bu hastalık olabilir

Yeniakit Publisher
2023-05-10 10:33:00 -
Hareket ederken güçlük mü çekiyorsunuz? Sorun bu hastalık olabilir

Uzman isim, hareket kısıtlılığının altında kalça kireçlenmesi olabileceğini söyledi.

Kalça kireçlenmesinin en yaygın belirtilerinden birinin hareket kısıtlılığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Kalça ekleminde kireçlenme ilerledikçe uzun süre oturup kalkma veya yürüme gibi günlük aktivitelerde zorluk yaşanabilir. Kalça kireçlenmesi konusunda erken teşhis oldukça önemlidir, belirtiler ortaya çıktığında bir ortopedi uzmanına danışılmalıdır” dedi.

Kalça kireçlenmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, kalça kireçlenmesinin, kalça ekleminin kıkırdak dokusunun bozulması nedeniyle meydana gelen bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Bu durum ağrı, hareket kısıtlılığı ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilir. Kalça kireçlenmesi yaşlanma ile birlikte daha sık görülmektedir. Ancak kalça eklemini ilgilendiren kırıkları, romatizmal hastalıklar enfeksiyonlar ve gelişimsel kalça çıkığı da kalça kireçlenmesine neden olabilir” diye konuştu.

En net belirti ağrı

Prof. Dr. İbrahim Azboy, kalça kireçlenmesinin en net belirtilerinin ağrı ve hareket kısıtlılığı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Tedavi seçenekleri, kalça kireçlenmesinin ciddiyetine ve ilerlemesine bağlı olarak değişir. Tedavide ilk aşama hastanın kilo vermesi, aktivitelerin düzenlenmesi, fizik tedavi ve eklem içi enjeksiyonlar uygulanır.”

Total kalça protezi 21. yüzyılın en başarılı ameliyatı

Ancak eklem kıkırdağının tamamen aşındığı durumlarda total kalça protezi ameliyatı ile başarılı sonuç alınabildiğini ifade eden Prof. Dr. Azboy “Dünya sağlık örgütü total kalça protezini 21. yüzyılın en başarılı ameliyatı olarak kabul etmiştir. Kalça kireçlenmesi konusunda erken teşhis oldukça önemlidir. Kasık ağrısı, dize yayılan ağrı hareket kısıtlılığı gibi belirtiler ortaya çıktığında bir ortopedi uzmanına danışılmalıdır’’ diyerek sözlerini tamamladı.

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