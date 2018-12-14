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Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, dün akşam gerçekleşen sınır ötesi hava harekatının ayrıntılarını verirken "Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 09:58
Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

TSK'nın hava harekatı yaptığı yerlerden Karacak Dağı'nın daha önce Suriye'de vurulan Karaçok dağı olmadığının altını çizen Ağar, harekatın önemini ise "Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" sözleri ile anlattı. Ağar Dede Korkut ayrıntısında da dikkat çekti.  

Türk Silahlı Kuvvetleri dün akşam Irak'ta iki terör üssünü hava harekatı ile vurdu.

Harekat Ankara'da heyecana neden olurken, uluslararası medyada da büyük ilgi gördü.

Erdoğan'ın sözlerinin hemen arkasından başladı 

Harekatı bu kadar dikkat çekici kılan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün "Fırat'ın doğusuna birkaç güne harekat başlayabilir" sözlerinin hemen arkasından gelmesiydi.

Ancak, bazı medya organlarında harekatın yapıldığı yerlerden olan Karacak Dağı daha önce Suriye'de vurulan Karaçok dağı ile karıştırıldı.

Yanlış değerlendirmelere neden olabilecek bu ayrıntıyı Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştığı şu mesajla düzeltti:

''Dün TSK'nın hava akınıyla vurduğu KARACAK D. Suriye'deki KaraÇOK D. DEĞİLDİR. Karacak IRAK'ta, MAHMUR'un hemen kuzeyinde, TR’ye 170-180 km uzaktadır. TR bu akınla ilk defa MAHMUR’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir. Dağ, Musul-Kerkük arasındadır.'' 

Dün TSK'nın hava akınıyla vurduğu KARACAK D. Suriye’deki KaraÇOK D. DEĞİLDİR. 

'Dede korkut detayı'

Abdullah Ağar, Karacak (Karacuk) Dağı'nın Dede Korkut destanında da geçtiğini belirterek Türk tarihi açısından önemine de dikkat çekildi. 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:58
  1. Ankara
  2. asker
  3. TSK
  4. dede korkut
  5. dsetan

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  • ihsanihsan23 dk önce
    vurun kahpeye
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