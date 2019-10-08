'Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır'
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir." diye bildirildi.08 Ekim 2019 Salı 07:46
illi Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklaması yapıldı.
- 'TSK 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır'
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulması zaruridir." ifadesi kullanıldı.
Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. pic.twitter.com/2tKfNUwnvf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2019
Söz konusu paylaşımda, TSK'nin Türkiye sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyeceği vurgulanarak, harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.
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