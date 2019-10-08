'Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır' Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir." diye bildirildi.

illi Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklaması yapıldı. 'TSK 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır' Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulması zaruridir." ifadesi kullanıldı. Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. pic.twitter.com/2tKfNUwnvf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2019 Söz konusu paylaşımda, TSK'nin Türkiye sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyeceği vurgulanarak, harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

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