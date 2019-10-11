Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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