Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.11 Ekim 2019 Cuma 17:55
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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