0553 313 94 23

Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

11 Ekim 2019 Cuma 17:55
Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:55
  1. Barış Pınarı Harekat
  2. Çatışma
  3. şehit
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl köfte nasıl yapılır? İnegöl köfte tarifi
    1. İnegöl köfte nasıl yapılır? İnegöl..
    2. Trump veto etse bile Türkiye'ye..
    3. Kestane kaç kaloridir? Kestanenin..
    4. Kestanenin faydaları nelerdir?
    5. Geriye dönük sigorta boşlukları nasıl..
    6. Azez'de üs bölgesine havanlı saldırı:..
    7. Türkiye YPG'nin en büyük kozunu..
    8. Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane..
    9. Pentagon'dan Türkiye ile ilgili yeni..
    10. Suda kestane nasıl haşlanır? Evde..
    11. Pentagon’dan Esper-Akar görüşmesi
    12. Diyarbakır annelerinin oturma eylemi
    13. Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
    14. YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı..
    15. ABD'den 'Erdoğan' skandalı! 7. madde..
    16. Afganistan seçim kayıt sistemine siber..
    17. Dünya Afrikalı lider Abiy Ahmed'i..
    18. Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber:..
    19. Prof. Dr. Canan Karatay: Zeytinyağı..
    20. Eksik yatırılan prim nasıl doldurulur
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!