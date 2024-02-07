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Gündem Harekat bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Harekat bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-02-07 11:45:00 -
Harekat bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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