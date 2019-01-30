0553 313 94 23

Harden'ın "olağan dışı ay"ı

- NBA'de Houston Rockets forması giyen all-star oyuncu Harden, ocak ayında çıktığı 14 maçta 43,6 sayı, 8,7 ribaunt ve 7,6 asist ortalamalarıyla oynadı- 50 sayı barajını 3 kez geçen ve 61 sayıyla kariyer rekorunu kıran Harden, Chamberlain'in maç başına 45,8 sayı attığı 1963'ün mart ayından beri bir ayda en yüksek sayı ortalamasına ulaşan oyuncu oldu- Dakika başına 1,12 sayı sığdırdığı ocakta 610 sayı kaydeden Harden, 1987'nin mart ayında 600 sayı barajını geçen Jordan'dan bu yana bunu başaran ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
Harden'ın "olağan dışı ay"ı

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu James Harden, 2019'un ocak ayında çıktığı 14 maçta, 50 sayı barajını 3 kez geçti ve 43,6 sayı ortalamasıyla oynadı.

Rockets'ın 2018'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan gardı James Harden, yeni yılın ilk ayında kariyerinin "unutulmazlar" bölümüne eklenecek bir performans sergiledi.

Aralık ayında "Batı Konferansı'nda ayın oyuncusu" seçilen 29 yaşındaki basketbolcu, ocak ayındaki eşine zor rastlanan istatistikleriyle de ayın oyuncusu ödülünün en güçlü adayı olarak göze çarpıyor. Harden, ocakta forma giydiği 14 maçta 43,6 sayı, 8,7 ribaunt, 7,6 asist, 2,1 top çalma ve 1,2 blok ortalamalarını tutturdu.

İkinci önemli skor opsiyonu Chris Paul'ün oynamadığı 21 Aralık'tan 27 Ocak'a kadar Rockets'ı sırtlayan Harden, ocak ayında 40 sayı barajını 8, 50 sayı barajını ise 3 kez geçti.

Ocakta 57, 58 ve 61 sayılık maçlar oynayan Harden, 1963'te bunu başaran Wilt Chamberlain'den bu yana bir ay içinde 3 defa 55 sayı barajını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.

Kariyeri boyunca 14 karşılaşmada 50 sayılık performans sergileyen Harden, NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinin 5. sırasındaki Rick Barry'yi yakaladı.

Rockets, Harden'ın bu olağan dışı performansına rağmen ocak ayını 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı.


- Bir ayda 3 kariyer rekoru


NBA'deki 10. sezonunu geçiren Harden, ocak ayında sayı, üç sayılık basket ve serbest atış istatistiklerinde kariyerinin en üst noktasına çıktı.

Rockets'ın 135-134 kazandığı 3 Ocak'taki Golden State Warriors maçında 10 üç sayılık basket atan Harden, kariyerinde ilk kez bunu başardı.

ABD'li basketbolcu, 23 Ocak'ta 114-110 galip ayrıldıkları New York Knicks deplasmanında kaydettiği 61 sayı ve 22 serbest atış isabetiyle de kariyer rekorlarını kırdı.


- Chamberlain ve Jordan ile kıyaslanan istatistikler


Ocakta ortalama 38,8 dakika süre alan Harden, dakika başına 1,12 sayı sığdırdı. Toplam 610 sayı kaydeden Harden, 1987'nin mart ayında 600 sayı barajını geçen Michael Jordan'dan beri bunu başaran ilk NBA oyuncusu oldu.

Ayı 43,6 sayı ortalamasıyla tamamlayan Harden, Wilt Chamberlain'in maç başına 45,8 sayı attığı 1963'ün mart ayından bu yana bir ayda en yüksek sayı ortalamasına ulaşan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Harden, en az 10 karşılaşma oynanan aylar hesaba katıldığında NBA tarihinin bir aydaki 7. en yüksek sayı ortalamasına ulaştı. Bu alandaki en iyi 6 istatistik de Chamberlain'e ait.

29 yaşındaki basketbolcu, 13 Aralık 2018'den itibaren oynadığı 24 karşılaşmada da 30 sayının altına düşmedi. Harden böylece 65 (1961-1962 yılları), 31 (1962) ve 25 (1960) maçla lig tarihinin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Chamberlain'in arkasından 4. sıraya yerleşti.

Harden'ın 2019'un ocak ayında çıktığı tüm karşılaşmalardaki istatistikleri şöyle:


Karşılaşma
Süre (dk.)
İsabet
Şut denemesi
Şut yüzdesi
Ribaunt
Asist
Top çalma
Blok
Sayı
3 Ocak - Golden State Warriors (deplasman) 441332yüzde 40,6 10151244
5 Ocak - Portland Trail Blazers (deplasman)371335yüzde 37,1 571138
7 Ocak - Denver Nuggets (iç saha)40718yüzde 38,95141132
9 Ocak - Milwaukee Bucks (iç saha)411330yüzde 43,3 1162142
11 Ocak - Cleveland Cavaliers (iç saha)301224yüzde 5010122243
13 Ocak - Orlando Magic (deplasman)431132yüzde 34,4 9124038
14 Ocak - Memphis Grizzlies (iç saha)341733yüzde 51,5922157
16 Ocak - Brooklyn Nets (iç saha)451634yüzde 47,11061158
19 Ocak - Los Angeles Lakers (iç saha)421430yüzde 46,7864148
21 Ocak - Philadelphia 76ers (deplasman)311226yüzde 46,2 631237
23 Ocak - New York Knicks (deplasman)401738yüzde 44,7 1545061
25 Ocak - Toronto Raptors (iç saha)40925yüzde 36 270135
27 Ocak - Orlando Magic (iç saha)371427yüzde 51,9 1161340
29 Ocak - New Orleans Pelicans (iç saha)391132yüzde 34,4 1164137
ORTALAMA38,812,829,7yüzde 438,77,62,11,243,6


Not: Tarihler, ABD yerel saatine göre yazılmıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
  1. Basketbol
  2. Houston Rockets
  3. James Harden
  4. NBA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    3. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    4. Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim..
    5. Liverpool - Leicester City Premier Lig..
    6. Yabancıya satış umut oldu! Konutta..
    7. ANALİZ - Generallerden sonra yeni ABD..
    8. Taksitte süre uzatılsın ekonomi..
    9. Teknosa, "İş Ortakları Toplantısı"..
    10. Döviz kurları
    11. TCMB Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı
    12. GRAFİKLİ - Katar, Asya Kupası'nda..
    13. Kabineden ilk sinyal geldi! Sanayide..
    14. Darbeci hain yalanda sınır tanımadı:..
    15. Çavuşoğlu AB Bakanlarıyla bir araya..
    16. Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcısı..
    17. "Oğlumun yaşadığını hissediyorum"
    18. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    19. İşte oto ihracatının yeni yıldızı
    20. Liglerin tek yenilgisiz takımından bir..
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!