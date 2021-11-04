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Kadın - Aile Hardal tohumu nedir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Hardal tohumu nedir, faydaları nelerdir?

Hardal tohumu, özellikle baharat olarak da kullanılmakta olan bir tohumdur.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 00:03:00 -
Hardal tohumu nedir, faydaları nelerdir?

Hardal tohumu, özellikle baharat olarak da kullanılmakta olan bir tohumdur. Yemeklere lezzet katması için kullanılmakta olan siyah hardal tohumu, aynı zamanda da birçok faydaya sahiptir.

Hardal tohumu faydaları nelerdir?

Damar tıkanıklığını önler

Kas, kemik, baş ve regl ağrılarına iyi gelir

El ve ayak üşümesinin önüne geçmesi açısından kullanılır.

Huzursuz bacak sendromu ve diz ağrıları için tercih edilebilir.

Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Uyku bozukluğu, hardal tohumu ile tedavi edilebilir.

Sinirleri yatıştırır

Enfeksiyonların temizlenmesinde büyük role sahiptir.

Yemek sonrasında oluşan hazımsızlık gibi problemleri de yine hardal tohumu iyileştirebilir.

Kilo alma problemi yaşayan kişileri de sevindiriyor.

Nasıl tüketilir?

Yemeklerde:

Hardal tohumundan yaklaşık 1 kaşık alın ve bir cezve içinde haşlayın. Haşlanan hardal tohumunu salata ya da yemeklerde kullanabilirsiniz.

Ağrı kesici olarak:

Hardal tohumunu ezerek toz haline getirin. Toz hardal tohumunun üzerine su ekleyin ve kıvam almasını bekleyin. Birkaç dakika içinde jöle haline gelen hardal tohumunu, bir bez içine alın ve bu bezi diz bölgesine masaj olarak uygulayın.

İştah sorunlarında:

Hardal tohumunu öğütüp yemeklere bir tutam atmanız önerilmektedir. Bu şekilde iştah açan bir toz baharat olarak mutfağınızda yerini alacaktır.

Bitki çayı tarifi:

1 çay kaşığı hardal tohumunu 1 bardak sıcak suda kaynatın.

Demlenen bu çayı süzerek tüketebilirsiniz.

 

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