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Harçlığını biriktirdi AK Parti'ye başvurdu!

24 Haziran seçimleri öncesi gençlerin aday adaylık başvuruları devam ediyor. Son olarak 18’ini yeni dolduran üniversite öğrencisi Selim Sayın, AK Parti'den başvurusunu yaptı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:19
Harçlığını biriktirdi AK Parti'ye başvurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasete girmeleri konusunda cesaretlendirdiği gençler sahneye çıktı. AK Parti’ye yapılan aday adaylığı başvuruları arasında 18’ini yeni dolduran üniversite öğrencisi Selim Sayın ile 18’ine yeni giren Hatice Avşar dikkat çekti. Sayın’ın adaylık başvuru ücretini, harçlığını biriktirerek sağladığı, Avşar’ın da henüz lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

HAFIZ, NOTU 98.8 

Mart 2000 doğumlu olan Hatice Avşar, Ankara 2. Bölgeden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. 2006 yılında hafızlığa başlayan Avşar, 2010’da Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık sınavını kazanarak hafızlık sertifikasını aldı. 2010’da okula 4. sınıftan başladı. 98.8 not ortalamasıyla ortaokulu tamamladı. Şu anda 11. Sınıfı okuyor. Avşar, aday adaylığıyla ilgili olarak,  “Seçilme yaşının 18’e indirilmesini biz, Türk gençliğine güven olarak görüyor ve bir sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Yeni Türkiye’nin inşasında, yeni dünya düzeninin kurulmasında kenarda duran değil, sahada olan, masada oturan Türkiye için gençlik olarak sorumluluk yüklenme adına yola çıkmış bulunmaktayım” dedi. 

SEFERSiZ ZAFER OLMAZ
 
AK Parti’ye başvuruda bulunan gençlerden bir başkası da Selim Sayın. Konya’dan milletvekili aday adaylığı için başvuran Sayın’ın, ailesinin haberi olmadan harçlığını biriktirerek, adaylık başvuru ücretini ödediği öğrenildi. 1999 doğumlu olan Sayın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okurken, aynı zamanda İlahiyat Fakültesi’ne de devam ediyor. Sayın da, “18 yaşa düşürülmesini gençlere verilen bir hediye olarak görüyorum. Gençler olarak bu hediyeyi memnuniyetle kabul ettiğimizi göstermenin bir yoludur aday adayı olmak. Madem bize güvenildi, koca siyaset çınarları, gençleri yönetime ortak etmek istediler, biz de “varız” deriz. Liderimiz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, sefer bizden, zafer Allah’tandır. Sefere çıkmayanın zafer beklemeye hakkı yoktur” dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:19
  1. Konya
  2. Ankara
  3. AK PARTİ
  4. GÜNCEL Haberleri

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