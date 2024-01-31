Harcanan Battal İlgezdi Ekrem’in yandaşlarını tarif etti: Saraçhane bülbülleri

Sebahattin Ayan İstanbul

Her fırsatta yerli ve milli medyaya ‘havuz medyası’ iftirası atan fondaşların maskesi bir kez daha düştü. Sözde gazetecilik adı altında CHP’nin borazanlığını yapan yandaş kalemşörlerle ilgili bir açıklama Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den geldi. Mevkidaşı Ekrem İmamoğlu tarafından üzeri çizilen Battal İlgezdi, katıldığı bir canlı yayında CHP’ye göbekten bağlı Şaban Sevinç’in İBB’den nemalandığını belirterek, ‘Saraçhane bülbülü’ nitelemesinde bulundu. CHP’den istifa eden ve bağımsız aday olacağı öne sürülen İlgezdi, “Bu beyefendi günlerdir hakkımızda yalan konuşuyor benimle ilgili ailemle ilgili. Ben senin Halk TV’de yaptıklarını anlatayım mı? Neler yaptıklarını. Ayıptır ya, sabahtan beri buna veriyorlar eline Saraçhane bülbülü gibi öttürüyor” dedi. Battal İlgezdi’nin itirafı, akıllara sözde bağımsız gazeteci pozlarına bürünen fakat gerçekte ise beslendikleri CHP’nin tetikçiliğini yapan kalemşörleri aklına getirdi.

Besleme gazeteciler

İşte CHP’den nemalanan o yandaş gazetecilerden öne çıkanlar:

CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, yandaş Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın İBB’den para aldığını iddia etti. Çakır sosyal medya hesabından “Sayın İsmail Saymaz her ay düzenli olarak Topkapı’da Yavuz Saltık’ı muhtarlık işleri daire başkanlığında ziyaret ediyor musunuz? Sayın Saltık siz de İsmail beyi otoparka kadar uğurlayıp krem rengi golf marka aracının kapısına kadar uğurluyor musunuz? Bu sıcaklığın sebebi nedir?” diyerek paylaşmıştı.

Seçim zamanında İmamoğlu için çalışan ve İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu olarak atanan Şükrü Küçükşahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ankara Temsilcisi. Aynı zamanda İstanbul Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi. Ankara’da iken İstanbul’daki şirketten maaş alıyor.

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İddialar CHP’nin içinden

Geçtiğimiz yıllarda CHP’nin borazanlığını yapan yandaş gazetecilerin büyük miktarlarda paralar aldığı iddia edilmişti. Başta Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra tasfiye edilen Eren Erdem olmak üzere birçok CHP’li, gazetecilere para dağıtıldığını dile getirmişti.

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CHP’nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisini eleştiren gazeteciler hakkında, “Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” diyerek partisindeki isimlerin köşe yazarlarını satın aldığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, “Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabii ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Eren Erdem’in para karşılığı haber yaptırdıklarını, “Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam” sözleriyle itiraf etmesinin ardından itiraflar peşi sıra gelmişti. ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’ın fonlandığı Medyascope’un kurucusu Ruşen Çakır katıldığı canlı yayında gerçeği itiraf etmişti. Çakır, “Neyi, nerede harcadılar açıkçası bilmiyorum. Biz Medyascope olarak herhalde CHP reklam bütçesinden 360 milyon TL’nin milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık” ifadesini kullanmıştı.

Amerikan menşeli FOX TV’den CHP’nin fonladığı Halk TV’ye geçen İsmail Küçükkaya’nın transferine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sponsor olduğu iddia edildi. Ekrem İmamoğlu’nun sponsorluğunda gerçekleşen transferde Küçükkaya’nın 3 milyon dolar aldığı belirtilmişti.

Her fırsatta tarafsız gazetecilik yaptığını iddia eden ve yaptığı programlarda CHP’nin borazanlığını yapan Deniz Zeyrek’in abisi Ediz Zeyrek Kadıköy Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, TELE 1 ve KRT kanallarının CHP ile İP’den her ay düzenli maaş aldığı yönündeki iddia etmişti. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce’nin iddialarını kabul etmesi ve “CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.