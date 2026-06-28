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Yerel Harç karma makinesine sıkışmıştı! 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Yerel

Harç karma makinesine sıkışmıştı! 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
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Harç karma makinesine sıkışmıştı! 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Nevşehir Gülşehir'de kilitli parke üretimi yapılan tesiste harç karma makinesine sıkışarak ağır yaralanan 30 yaşındaki Dursun Çavdar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir’de çalıştığı tesiste harç karma makinesine sıkışan 30 yaşındaki Dursun Çavdar’dan acı haber geldi.

 

Olay, 26 Haziran’da saat 14.00 sıralarında Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesindeki kilitli parke üretimi yapılan tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan Dursun Çavdar, henüz bilinmeyen nedenle harç karma makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çavdar, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dursun Çavdar, doktorların müdahalesine rağmen 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Çavdar’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, A.T., N.Ş. ve İ.T. gözaltına alındı.

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