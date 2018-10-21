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Harbiye’de fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

Harbiye’de oğluyla beraber otomobiliyle seyreden sürücü, fren yerine gaza basınca önce telefon kutusuna, ardından park halindeki bir araca ve duvara çarptı.

21 Ekim 2018 Pazar 11:33
Harbiye’de fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

İddiaya göre oğluyla birlikte evinden çıkan Zeliha İ., 34 NK 7594 plakalı otomobile binerek yola koyuldu. Zeliha İ., cadde üzerinden ara sokağa girdiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anlık panikle fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce telefon kutusuna ve park halindeki bir araca, ardından da duvara çarparak durdu.

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SÜRÜCÜ VE OĞLU YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sonucu hava yastıkları açılan araçtaki İnce ve oğlu kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaza İnceleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili incelemede bulundu. Kullanılamaz hale gelen otomobil için olay yerine çekici çağrılırken, kazayla ilgili ise tutanak tutuldu. Zarar gören telefon kutusu için yetkililere bilgi verilirken, park halindeki aracın sürücüsüne not bırakıldı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarpıyor. Çarpmaya devam eden otomobil ardından duvara çarparak durabiliyor. Çarpma sonrası aracın hava yastıkları açılıyor.

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Kazanın şokuyla bir süre araçta kalan anne ve oğlu, vatandaşların kapıyı açmasıyla araçtan iniyor. Kadın ve oğlu ardından kaldırıma oturarak sakinleşmeye çalışıyor. Vatandaşların konuşmaya çalıştığı kadın ardından su içiyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:33
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  2. trafik kazası
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