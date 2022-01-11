Haracı, şantajı seninkiler iyi bilir!.. CHP’li Karabat’tan Türkiye’ye saçma benzetme

CHP'li Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya politikasını eleştirmeye kalktı. Erdoğan-Putin ilişkisinin kazan-kazan ilişkisi olduğunu kavrayamayıp “haraç siyasetine” döndüğünü savunan Karabat, "2021'de Rusya'dan 28 milyar dolar ithalat yaptık. İhracatımız ise 5.5 milyar dolar. Şimdi de almadığımız Rus aşılarına para ödüyoruz. Rusya'ya haraç sadece aşıyla verilmiyor. Akkuyu Santrali'nden kilovatsaat başına 12.35 dolar/sentten, 32.5 milyar dolar alım garantisi verildi. S400 füzelerine ilk etapta 2.5 milyar dolar olmak üzere yine milyar dolarlar akıtıldı" paylaşımı yaptı.

Haraç siyasetini seninkiler iyi bilir!

Özgür Karabat’ın haraç söylemleri, kendi çevresinden duymaya alışık olduğu tehditleri anımsattı. Zira geçtiğimiz aylarda Özgür Karabat’ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve zina yaptığı kadın tarafından şantaja maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu kadın, para almazsa ahlaksız kasetlerini yayınlayacağını söyleyerek Karabat’ı tehdit etmişti.

İETT ihalesini kendi şirketine aldırdı

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri eleştiren CHP’li Karabat, kendi ekonomisini de partili ortakları sayesinde zirveye taşıdı. Zira Karabat’ın, İETT ihalesini kendi şirketine verdirmek için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıkmıştı. İETT'nin 2 milyarlık bakım-onarım ihalesinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirlik yaptığı şirkete verildiği belirlenmişti. İBB bünyesindeki araçlar tek tek arızalanırken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ihale verdikleri şirketler hedef olmasın diye dikkatleri başka yere çekmeye çalışmış ve “Cumhurbaşkanlığı bütçemizi onaylamıyor” şeklinde yalan söylemişti.