Haraç-mezat Ankara'yı satıyor

Göreve geldiği günden beri hizmet dönemini kapatan ve aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin birikimlerini haraç mezat satmaya devam ediyor. Heykellerle, konserlerle, adrese teslim ihalelerle belediyenin kaynaklarını tüketen ve işe aldığı 20 bin yandaş yüzünden belediyeyi maaş ödeyemez hale getiren CHP’li Yavaş’ın, oluşan bütçe açıklarını kapatabilmek için mülkiyeti ABB’ye ait onlarca taşınmazı elden çıkardığı ortaya çıktı. Daha önce belediyeye ait çok sayıda konut, dükkân ve arsa vasfındaki mülkü yok pahasına satan Mansur Yavaş’a bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde 606 milyon 235 bin 869 liralık taşınmaz satışı yaptığı öğrenildi.

Bir ayda 606 milyonluk satış

İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ve CHP’li belediyelerdeki rant düzeninin devam etmesi için satışa sunulan taşınmazlardan bazıları şunlar:

ABB, 08 Aralık 2022’de düzenlenen taşınmaz satış ihalesinde 3’ü Mamak’ta, 2’si Etimesgut’ta olmak üzere belediyeye ait toplam 56 bin 732 metrekarelik 5 arsayı, 314 milyon 563 bin 420 TL bedelle satışa sundu.

2023’e sıfırı tüketerek giren ve yoksullara dağıtılan et yardımını bile kesen CHP’li Mansur Yavaş’ın talimatıyla 5 Ocak’ta yapılan satış ihalesinde 2’si dükkân 1’i tarla ve 7’si arsa olmak üzere toplamda 10 taşınmaz için 134 milyon 949 bin TL fiyat istendi.

22 Aralık 2022’deki satış ihalesinde ise 7’si Çubuk’ta, 3’ü Pursaklar’da ve bir tanesi de Keçiören Şenyuva’da bulunan toplam 12 bin 180 metrekarelik 11 adet konut ve sanayi alanı, 91 milyon 805 bin 859 TL bedelle ihale edildi.

29 Aralık’ta 8’i mesken 3’ü arsa olmak üzere 11 bağımsız bölümü satışa çıkaran ABB, taşınmazlar için 38 milyon 307 bin 590 TL fiyat biçti.

Parsel parsel elden çıkarıyor

Yavaş yönetimindeki ABB tarafından 1 Aralık’ta yapılan satış ihalesinde, Mamak Mutlu ile Çankaya Aziziye ve Çankaya Karakusunlar mahallesindeki 149,54 metrekarelik 9 bağımsız bölüm için 4 milyon 370 bin TL fiyat biçildi.

19 Ocak 2023’te yapılacak taşınmaz satış ihalesinde 5’i Keçiören’de, 3’ü Çankaya’da, 3 tanesi de Mamak’ta bulunan 11 meskeni satışa sunacak olan CHP’li Yavaş, sözkonusu mülkler için 11 milyon 240 bin lira istiyor.

Yavaş ayrıca 19 Ocak 2023’te saat 14.00’de yapılacak satış ihalesinde Çankaya İlçesi Güneypark Konutlarında bulunan belediyeye ait 631,46 metrekarelik 1 adet dükkân satışı için 11 milyon talep ediyor.

2022’de rekor kırdı

Ankara’yı parsel parsel elden çıkaran CHP’li Mansur Yavaş, 2022 yılında değme emlakçılara taş çıkardı. Yavaş başkanlığındaki ABB yönetimi, 26 Mayıs’ta toplam 76 bin 174 metrekareden oluşan 22 taşınmazı satışa çıkardı. Çankaya İlkbahar Mahallesi Güneypark Konutlarında yer alan 46 konut ve 1 dükkânın satışı için 28-29-30 Haziran tarihlerinde ihaleye çıkıldı. Dikmen Vadisi’ndeki 31 bin 625 metrekarelik arsa alanını yine aynı ayda satışa sunuldu. Belediyenin bütçesini çarçur eden Yavaş, mali kaynak oluşturmak için daha önce de Çankaya’da bulunan 63 adet konut vasfındaki daireyi ve 4 adet arsayı satışa sunmuştu. Orman Çiftliği Mahallesinde bulunan 83 dönüm büyüklüğündeki alanı 203 milyona elden çıkaran Yavaş, 500 milyon lira değerindeki 216 bin 136 metrekare büyüklüğünde 14 arsayı satmıştı.

“Yönetim zafiyeti var”

Yavaş’ın bitmek bilmeyen emlak satışlarını akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Ercan Arıcı, şunları dile getirdi: “Atalarımız, ‘Kılıç kuşananın iş bilenin’ derler. CHP’li Mansur Yavaş, maalesef bu noktada zafiyet gösteriyor. Her ne kadar seçimden önce ‘liyakate bakacağız, ona göre kadro oluşturacağız’ dese de maalesef şu an dört sene dolmak üzere ama hâlâ liyakatli kadroları Ankara Büyükşehir Belediyesinde görmedik. İş bilen birçok arkadaş değişti, yerine işlerden anlamayan ya da bu işleri bilmeyen birtakım çalışanlar getirildi. Ehil olmayan kadrolarla Ankara’nın yönetilmesi mümkün değil. Yönetim zafiyeti yüzünden bütçede açıklar oluşuyor. Kaynak sıkıntısı yaşayan Başkan da zaman zaman taşınmaz satışlarıyla ilgili olarak Meclis’e talepte bulunuyor. Bu satışların karşılığında, hizmet noktasında baktığınızda, maalesef Ankara hizmete de hasret kalmış durumda. Mansur Yavaş’ın satışları Meclis kararı ile gerçekleşiyor. Biz de bunlara onay veriyoruz. Çünkü daha önce sık sık ‘beni engelliyorlar, çalıştırmıyorlar, bütçede bana zorluk çıkarıyorlar’ gibi serzenişte bulunarak algı oluşturuyordu. Vatandaş da buna inanıyordu. Bunların yaşanmaması için biz herhangi bir engellemede bulunmuyoruz. Bu algının devam etmemesi için gelen bu tür satışlara Cumhur İttifakı grubu olarak onaylıyoruz.”