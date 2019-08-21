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Harabeye dönen Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak

Harabeye dönen Sultan Abdulhamit Han’ın yaptırdığı Hadımköy’de bulunan tarihi hastane yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:59
Harabeye dönen Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak

Harabeye dönen Sultan Abdulhamit Han’ın yaptırdığı Hadımköy’de bulunan tarihi hastane yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak.128 yıllık hastane binası bakımsızlıktan çatısının bazı kısımları çökmüştü. Binanın valilik tarafından restore edilip Sağlık Bakanlığına teslim etmesi bekleniyor.


Sultan Abdülhamit tarafından 1891 yılında Hadımköy’de yaptırılan ve askeri hastane yıllar içerisinde adeta harabeye döndü. Binanın içerisinde kullanılabilecek ne varsa yağmacılar tarafından talan edildi. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi bina, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012 yılından sonra ise yapı çürümeye terk edildi.


Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı’nda bulunan tarihi yapının Sağlık Bakanlığı’na devri yapıldı. Harabeye dönüş yapının restorasyonu için İstanbul Valiliği de harekete geçti. Valilik tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında restorasyon için, zemin etüdü ve gerekli projeler hazırlanmaya başlandı. Valilik tarafından restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından 128 yıllık tarihi hastane binası Sağlık Bakanlığı’na verilecek. Hastanenin restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin Ek Hizmet Binası olarak kullanılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:59
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