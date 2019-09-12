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Happy Moon’stan büyüme atağı

Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, bu yıl şirket olarak; büyüme atağına odaklandıklarını belirterek, "Hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Marmara Park AVM’deki yeni restoranımız ile birlikte şube sayımızı 26’ya çıkardık.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:39
Happy Moon’stan büyüme atağı

Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, bu yıl şirket olarak; büyüme atağına odaklandıklarını belirterek, "Hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Marmara Park AVM’deki yeni restoranımız ile birlikte şube sayımızı 26’ya çıkardık. Yıl sonuna kadar da şubelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.



Happy Moon’s Grup, kuruluşunun 20’nci yılında büyüme atağına odaklandı. Bu kapsamda şirket son şubesini Marmara Park AVM’de açtığını duyurdu. Şirket, yılsonuna kadar restoran zincirine yenilerini eklemeyi hedefliyor.



"Daha fazla kişiyi ‘ulaşılabilir lüks’ kavramı ile tanıştıracağız"


Kuruluşlarının ardından geçen 20 yılı; yeni şube açılışlarıyla taçlandıracaklarını vurgulayan Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, "Happy Moon’s, ‘ulaşılabilir lüks’ kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uyarlayarak Türkiye’de birçok ilke öncülük ediyor. Edindiğimiz bu misyon birçok sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Kaliteli restoran anlayışını her zaman ön planda tutarak, ulaşılabilir lüks kavramını daha fazla kişiye ulaştırmak adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz doğrultusunda bu yıl yeni şubelerin açılışına odaklandık. Marmara Park AVM’deki yeni restoranımız ile birlikte şube sayımızı 26’ya çıkardık. Bu rakamı yılsonuna kadar daha da artıracağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:39
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