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Dünya Hapishaneden firar eden 2 mahkumun polisle nefes kesen kovalamacası kamerada!
Dünya

Hapishaneden firar eden 2 mahkumun polisle nefes kesen kovalamacası kamerada!

ABD'de hapishaneden kaçan 2 mahkumun polisle yaşadığı nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 20:54:00 -

ABD’de polisle hapishaneden firar eden 2 mahkumun filmleri aratmayan nefes kesen kovalamacası kameraya anbean yansıdı.

2 mahkum hapishaneden kaçtı

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Florence kentinde bulunan bir hapishaneden 23 Ocak’ta firar eden 2 mahkum, 5 gün boyunca polis tarafından arandıktan sonra geçtiğimiz perşembe günü Coolidge kentinde yakalanmıştı.

Polis ve mahkumların nefes kesen kovalamacası

Polis ve kaçak mahkumların nefes kesen kovalamaca anına dair vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde polis, hapishaneden yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide 2 mahkumu saniyelerce kovaladı. Polis, “dur” çağrısına uymayan mahkumlardan birini şok tabancası ile etkisiz hale getirirken, diğer mahkum ise teslim oldu.

Mahkumların kaçtıkları hapishaneye tekrar gönderildiği belirtilirken, nasıl kaçtıklarının belirlenmesi için soruşturmaya tabii tutulacakları da bildirildi. Mahkumlardan John Chapriot’un küçüklere cinsel istismar suçundan 35 yıl hapis cezası aldığı, David Harmon’un ise adam kaçırma ve soygun suçlarından 100 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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Yorumlar

abdrhman

ne kadar büyük bir iş yapmış yahudistan abd sinin polisi. 2 tane kaçan sivili yakaladı kabadayı polisler. 
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