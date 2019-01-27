0553 313 94 23

Hannover 96, teknik direktör Breitenreiter'in görevine son verdi

27 Ocak 2019 Pazar 16:43
Hannover 96, teknik direktör Breitenreiter'in görevine son verdi


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96, teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Martin Kind ve menajer Horst Heldt'in, takımın son aylardaki sportif gelişimini ve dün Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti değerlendirdiği, değerlendirmenin sonucunda Breitenreiter'in görevine son verilmesi kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, Breitenreiter'in yardımcısı Volkan Bulut'un da görevine son verildiği kaydedildi.

Kulübün açıklamasında görüşlerine yer verilen Horst Heldt, bu kararı zor aldıklarını belirterek, Breitenreiter ve Bulut'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Breitenreiter ve ekibinin takımın başarılı olması için elinden geleni yaptığını, ancak başarının yakalanamadığını ifade eden Heldt, hedeflerinin gelecek yıl da Bundesliga'da yer almak olduğunu aktardı.

Açıklamada ayrıca, Breitenreiter'in yerine kimin getirileceğine en kısa sürede karar verileceği belirtildi.

Hannover 96'nın 2. Lig'de mücadele ettiği 2017'nin mart ayında takımın başına getirilen Breitenreiter, 2016-2017 sezonunun sonunda yeşil-siyahlı takımla Bundesliga'ya yükselme sevinci yaşamıştı.

2017-2018'i Bundesliga'da 13. sırada tamamlayan Hannover 96, bu sezon ise 2 galibiyet ve 5 beraberlik sonrası 11 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:43
  1. Andre Breitenreiter
  2. Bundesliga
  3. Hannover 96

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkan adayından Sarıyer'e yeni stat sözü
    1. Belediye başkan adayından Sarıyer'e..
    2. Saadet Partisi, 404 adayını tanıttı
    3. Netanyahu'dan Nasrallah'ın..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Afganistan'da FETÖ'ye okul darbesi
    6. MHP'den İstanbul İl Başkanlığına ziyaret
    7. Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve..
    8. Alparslan Kuytul'un eşi gözaltına alındı
    9. Samsun'daki silahlı saldırı
    10. Endonezya'da ölü sayısı gittikçe..
    11. CHP'de kritik toplantı sona erdi
    12. CHP MYK toplantısı sona erdi
    13. Aydın Denktaş yoğun bakıma alındı
    14. Hannover 96, teknik direktör..
    15. Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar..
    16. Alex önerdi, Fenerbahçe takibe aldı
    17. Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı..
    18. AK Parti Antalya Aday Tanıtım..
    19. Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
    20. Adem Murat Yücel kimdir? MHP Alanya..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu